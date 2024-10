Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Nella notte, intorno all’una, due auto si sono scontrate violentemente in via Armando Diaz, causando la morte di una bambina di soli 5 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento, e la bambina ha subito le conseguenze peggiori. Sul luogo sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine e i soccorsi, ma purtroppo per la piccola non c’era nulla da fare.

Al momento, la Polizia di San Giuseppe Vesuviano, con il supporto della Procura di Nola, ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica esatta dell’incidente e le eventuali responsabilità. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia della vittima in questo momento di dolore.