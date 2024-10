Ieri pomeriggio, un drammatico incidente stradale si è verificato a Piazzolla di Nola, dove ha perso la vita Luciano C., un giovane di soli 19 anni, originario di Ottaviano. L’incidente è avvenuto quando il ragazzo ha perso il controllo della sua moto, una potente 750cc, schiantandosi violentemente. Purtroppo, l’impatto è stato fatale e Luciano è morto sul colpo.

Il dolore della comunità di Ottaviano

La notizia della tragica scomparsa di Luciano ha scosso profondamente la comunità di Ottaviano, dove il giovane era molto conosciuto e benvoluto. Il sindaco della cittadina, Biagio Simonetti, ha voluto esprimere il suo cordoglio con un toccante messaggio sui social, manifestando la vicinanza di tutta la comunità alla famiglia colpita da questa grave perdita.

“La comunità di Ottaviano si stringe con profondo cordoglio alla famiglia di Luciano, giovane vita spezzata troppo presto in un tragico incidente. In momenti come questo, le parole sembrano insufficienti a esprimere il dolore e la vicinanza. Che il Signore lo accolga nella Sua gloria e dia forza ai suoi cari per affrontare questa immensa perdita”, ha scritto il sindaco.

Le dinamiche dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di ricostruire esattamente le dinamiche dell’incidente. Dalle prime ricostruzioni sembra che Luciano, mentre viaggiava lungo una strada locale a Piazzolla di Nola, abbia perso il controllo della moto, forse a causa dell’alta velocità o di una distrazione. L’asfalto reso scivoloso potrebbe aver contribuito all’esito tragico.