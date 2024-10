Un grave incendio ha devastato un deposito agricolo nella tarda serata di ieri ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. L’incendio, che ha colpito una struttura situata in via Belvedere, ha causato la morte di numerosi animali, tra cui pollame e conigli, allevati all’interno del deposito.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Sul luogo dell’incendio sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avellino, che hanno lavorato intensamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura, realizzata in muratura e lamiere. L’incendio ha causato anche danni a un cavo dell’energia elettrica, costringendo le autorità a interrompere la fornitura di energia all’intero isolato.

Ripristino della Fornitura Elettrica

Grazie all’intervento tempestivo dei tecnici dell’Enel, l’erogazione dell’energia è stata ripristinata, consentendo il ritorno alla normalità per i residenti della zona.

Indagini in Corso

Attualmente, i carabinieri stanno conducendo indagini per determinare le cause dell’incendio. Gli inquirenti stanno cercando di raccogliere informazioni che possano chiarire se l’incidente sia stato accidentale o provocato da negligenza o atti dolosi.