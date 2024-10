Nella notte, un incendio ha coinvolto due auto in via Starze, a Solofra, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le fiamme hanno distrutto completamente una Peugeot 3008 e una Kia Stonic, mentre altre due utilitarie parcheggiate nelle vicinanze hanno subito danni lievi.

Intervento dei soccorritori

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno avviato accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto, e i vigili del fuoco di Avellino, i quali hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Possibile dolo

Al momento, gli inquirenti seguono la pista del dolo, ritenendo che l’incendio possa essere stato appiccato deliberatamente. Sono in corso indagini approfondite per raccogliere elementi utili a stabilire le cause del rogo e identificare eventuali responsabili. L’incendio di Solofra ha suscitato allerta e preoccupazione nella comunità locale, non solo per i danni materiali ma anche per la sicurezza pubblica. Le indagini in corso saranno fondamentali per fare luce su questa vicenda e garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.