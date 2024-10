Junior, il cagnolino morto tragicamente nell’incendio di una casa a Ischia, sarà sepolto al cimitero degli animali di Qualiano (Napoli). L’incendio, avvenuto lo scorso 22 ottobre e appiccato da una donna con problemi psichici, ha portato alla morte del cane Junior, appartenente al fratello della donna, mentre un altro cane, Maya, è riuscito a salvarsi.

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, ha commentato l’accaduto sottolineando la gravità della mancata assistenza alla donna. Ha inoltre richiamato l’attenzione sul problema della violenza contro gli animali, lamentando che le attuali leggi di tutela sono inadeguate e incapaci di prevenire o punire efficacemente i maltrattamenti. Borrelli ha denunciato che la legge 189, pur esistente, non ha conseguenze penali effettive per chi commette violenze sugli animali, e ha sollecitato azioni legislative più concrete per garantire una vera tutela dei loro diritti.

Questa tragedia richiama l’urgenza di maggiore attenzione sia per la tutela degli animali sia per l’assistenza e il monitoraggio di persone con disturbi psichici, al fine di evitare simili episodi.