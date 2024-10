Tre giovani napoletani sono stati arrestati a Forino per furto di castagne in un bosco privato. I carabinieri li hanno sorpresi nella notte mentre si aggiravano nei terreni, muniti di torce.

L’Intervento dei Carabinieri

I tre arrestati, di età compresa tra i 21 e i 34 anni, sono stati trovati in possesso di sacchi già pieni di castagne. La loro auto, pronta per una fuga rapida, è stata sequestrata. Dopo l’intervento, i carabinieri hanno condotto i giovani in caserma e, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Avellino, hanno proceduto con l’arresto.

Ulteriori Sanzioni

Oltre all’arresto, è stata avanzata una proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio nei confronti dei tre. Inoltre, il 21enne e il 29enne sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana.