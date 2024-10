Un murale commovente è stato inaugurato ieri nei Quartieri Spagnoli di Napoli, in ricordo di Chiara Jaconis, la trentenne padovana tragicamente deceduta lo scorso 15 settembre. Chiara fu colpita da un oggetto caduto da un balcone mentre passeggiava con il fidanzato, in un incidente che ha scosso profondamente la città e il Paese intero. Ad oggi, la sua morte rimane senza colpevoli, e la ricerca della verità è ancora in corso.

L’opera, realizzata dallo street artist Juan Pablo Gimenez, raffigura Chiara con un volto sorridente, simbolo della sua vita spezzata troppo presto. Il murale si trova in via Santa Teresella e ha già attirato l’attenzione di numerose persone che, commosse, hanno voluto rendere omaggio alla giovane vittima.

Una Cerimonia Sotto la Pioggia, Carica di Emozione

L’inaugurazione del murale si è svolta ieri pomeriggio, nonostante la pioggia battente. La famiglia di Chiara era presente, insieme a molti cittadini che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza. Il padre di Chiara, Gianfranco Jaconis, ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto dalla comunità napoletana. “A Napoli c’è un popolo straordinario”, ha dichiarato commosso.

Gianfranco ha poi aggiunto: “Il vuoto che ci lascia Chiara niente e nessuno può colmarlo, ma è fondamentale che si arrivi alla verità sulla sua morte. Siamo certi che presto ci sarà una svolta e che la verità verrà a galla.”

Un Richiamo alla Giustizia

Il murale non è solo un omaggio alla memoria di Chiara, ma anche un simbolo di speranza affinché si faccia giustizia. La famiglia Jaconis e la comunità continuano a chiedere chiarezza su quella tragica giornata di settembre. La ricerca della verità è cruciale per colmare, almeno in parte, il dolore incolmabile di una perdita così assurda.