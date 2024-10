Del ventiquattrenne Giovanbattista Cutolo, chiamato affettuosamente Giògiò, da oggi, si parlerà in tutto il mondo. La sua musica, il suo senso della legalità saranno ricordati attraverso le note dei futuri musicisti del mondo. Giògiò, ucciso il 31 Agosto del 2023 da un minorenne che gli ha sparato in piazza Municipio a Napoli, per aver osato difendere un ragazzo da un giovane uomo armato, era un talento musicale. E qualche giorno prima di finire ingiustamente aveva contattato l’associazione la Fenice di Palma Campania, nella persona della Presidente Katia Cerullo, per partecipare alla prima edizione della competizione musicale internazionale, di cui aveva letto sui giornali, indetta dall’associazione La Fenice.

Dopo la morte assurda ed ingiusta di Giògiò, la Presidente dell’ associazione, organizzatrice dell’ evento, decide di dedicargli la Kermesse. La storia di Giò Giò è arrivata in tutto il mondo soprattutto durante la seconda edizione dell’ International Music Competition a lui dedicata, che si è tenuta il 9 ottobre scorso presso l’ Auditorium di Palma Campania, in provincia di Napoli, dove La Fenice nasce. I partecipanti quest’anno sono arrivati da tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda, all’ America. Nel nome di Giò Giò, nel nome della musica, nel nome della Legalità.

Alla serata hanno partecipato la mamma di Giovanbattista Cutolo, Daniela di Maggio, i massimi rappresentanti delle Istituzioni del Comune di Palma Campania, la Prof. Bianca Maria di Ruocco, Direttrice dell’ ISIS Antonio Rosmini che ha messo a disposizione l’ Auditorium della scuola palmese ed i tantissimi ragazzi che sognano di studiare il mondo della musica e magari di partecipare, un giorno, alle future edizioni del Premio diventato internazionale.

I premiati

Secondo posto Anna Rizzo e Maria Claudia Rizzo

Terzo posto Pasquale Salapete

Quarto posto Francesco Annunziata e Carlotta Annunziata

Quinto posto Gianpaolo Napolitano

Premio Speciale Corno Francese a Giuseppe La Verghetta

Miglior espressione artistica Pasquale Salapete

Miglior brano scelto Anna Rizzo

Best performance Vittoria Lazzaro

Miglior Talento Antonio Scovotto.