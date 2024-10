Durante la notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in due distinti interventi per incendi di autoveicoli. Il primo episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte nel comune di Monteforte Irpino, precisamente in via Nazionale, nella frazione di Alvanella. Un’autovettura parcheggiata è stata avvolta dalle fiamme. Grazie all’intervento tempestivo di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di via Zigarelli, l’incendio è stato rapidamente domato, evitando che il rogo potesse causare danni più estesi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano, i quali hanno effettuato i rilievi necessari per accertare le cause dell’incidente.

Il secondo intervento si è svolto all’alba di oggi, 2 ottobre, intorno alle 06:00, nei pressi del casello autostradale di Avellino Est, nel comune di Manocalzati. In questo caso, le fiamme hanno coinvolto un furgone in transito, proveniente dalla provincia di Napoli e diretto in Irpinia, che trasportava prodotti ittici. Anche in questa circostanza, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza il mezzo. La Polizia Stradale è intervenuta per gestire la viabilità durante le operazioni di spegnimento, assicurando che il traffico non subisse interruzioni significative.

Entrambi gli episodi sono ora oggetto di indagini per determinare le cause precise degli incendi.