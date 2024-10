Ieri mattina, il corpo di un imprenditore edile di 61 anni è ritrovato senza vita nella sua abitazione a Capaccio Paestum. L’uomo è rimasto ucciso da un colpo di fucile al petto, un evento tragico che ha scosso la comunità locale e suscitato l’interesse delle autorità competenti.

Autopsia e Indagini in Corso

Il magistrato di turno presso il Tribunale di Salerno ha ordinato l’autopsia sul corpo della vittima, che è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Eboli. L’esame autoptico, previsto nelle prossime ore, sarà fondamentale per chiarire le circostanze esatte della morte. Gli inquirenti stanno mantenendo aperte tutte le piste investigative, esplorando diverse possibilità, tra cui:

Gesto Volontario: Non si esclude la possibilità di un suicidio.

Incidente Domestico: Si valuta se la morte possa essere stata causata da un incidente.

Coinvolgimento di Terzi: Gli investigatori stanno considerando anche la possibilità di un omicidio.

Raccogliendo Elementi Utili

Le forze dell’ordine stanno attivamente raccogliendo ulteriori elementi per comprendere meglio cosa sia accaduto nelle ore che hanno preceduto la morte dell’imprenditore. In attesa dei risultati dell’autopsia e delle analisi balistiche, gli agenti stanno ascoltando familiari, amici e conoscenti per ricostruire il contesto personale e lavorativo della vittima.

Il Fucile: Oggetto di Analisi

Un aspetto cruciale dell’indagine riguarda il fucile utilizzato, di cui non sono ancora chiare le circostanze del possesso. Questo arma sarà sottoposta a esami approfonditi per verificare eventuali anomalie o dettagli che possano rivelarsi utili per le indagini.