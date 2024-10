Prima ancora dell’inaugurazione, prevista per domani, fa discutere la nuova installazione che, fino al 19 dicembre, farà mostra di sé in piazza Municipio, a Napoli. Si tratta di ‘Tu si ‘na cosa grande’, opera dedicata a Napoli dallo scultore e designer Gaetano Pesce, scomparso sei mesi fa a New York. L’installazione – che è effettivamente una ‘cosa grande’, alta 12 metri – è una rivisitazione dell’abito di Pulcinella, con due cuori rossi trafitti da una freccia e rientra nel programma Napoli Contemporanea. Il fatto che ha suscitato curiosità, battute e commenti non sempre benevoli sui social, è la forma fallica dell’opera, soprattutto se vista di ‘spalle’. Molti i commenti, la maggior parte dei quali allusivi e ironici, altri più critici.

Curiosità tra i tanti turisti che passeggiano per piazza Municipio, nel cuore di Napoli, che davanti alla gigantesca opera in fase finale di allestimento si guardano divertiti e scattano foto. L’inaugurazione è prevista per domani alle 18.45, presenti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il governatore Vincenzo De Luca. Ci sarà anche una performance ideata dall’artista e realizzata dalle studentesse dei licei musicali cittadini. Il Pulcinella di Pesce prende il posto della Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto, che a sua volta suscitò non poche polemiche e che finì pure bruciata da un senza fissa dimora.