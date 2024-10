Una forte ondata di maltempo ha colpito Ascea, causando seri disagi soprattutto nella località Marina, dove le strade sono state completamente sommerse dall’acqua. La pioggia intensa ha reso impraticabile la circolazione e ha invaso diverse abitazioni, costringendo alcuni residenti a rimanere intrappolati nelle proprie case.

Interventi di Emergenza

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono intervenuti prontamente per soccorrere le persone bloccate nelle abitazioni e per ripristinare la sicurezza lungo le strade allagate. In via delle Lampare, vicino alla località Salvate, sono state soccorse alcune persone rimaste isolate a causa dell’acqua alta.

Le squadre di emergenza stanno lavorando incessantemente per affrontare i numerosi allagamenti che hanno colpito la zona. Anche nelle aree circostanti, come Velina e Castelnuovo Cilento, si registrano difficoltà, con strade bloccate e proprietà invase dall’acqua.

Situazione Meteo e Allerta Maltempo

Nonostante una tregua del maltempo nel Nord Italia, il Sud continua a essere colpito da nubifragi, come confermato dalle previsioni meteo. Le condizioni meteorologiche avverse hanno portato a situazioni critiche in diverse località, e le autorità stanno monitorando la situazione con attenzione.