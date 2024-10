La Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti ha avviato un’indagine approfondita sulle edizioni del Giffoni Film Festival tenutesi dal 2016 al 2022, rilevando un presunto danno erariale pari a 468.908 euro. La contestazione coinvolge l’Ente Autonomo Giffoni Experience e i suoi vertici, tra cui Pietro Rinaldi, presidente pro tempore, e il direttore generale Claudio Gubitosi, insieme ad altre due persone, destinatari di un invito a dedurre notificato dalla Guardia di Finanza di Napoli.

Le Accuse della Procura: Uso Indebito di Fondi Pubblici

L’indagine si concentra su presunte irregolarità nell’uso dei finanziamenti pubblici, in particolare fondi di origine comunitaria gestiti dalla Regione Campania, destinati al servizio di trasporto di ospiti e giurati del festival. Secondo le conclusioni della Procura, le certificazioni presentate dall’ente per attestare la regolare esecuzione del servizio di trasporto risultano non conformi. L’inchiesta ha rivelato che il servizio sarebbe affidato a una ditta priva dei requisiti necessari, come un parco mezzi adeguato e un numero sufficiente di dipendenti.

In alcuni casi, il servizio di trasporto sarebbe stato garantito da autovetture fornite gratuitamente dagli sponsor, e non dalla ditta incaricata, che si limitava a fornire gli autisti. Inoltre, si sostiene che l’Ente abbia sostenuto costi per pullman non utilizzati nel servizio, poiché intestati ad altri soggetti o non adatti alle esigenze di trasporto.

Procedura di Difesa e Risposta dell’Ente Giffoni Experience

In risposta alle accuse, l’Ente Giffoni Experience ha dichiarato di aver già fornito collaborazione completa alla Guardia di Finanza, mettendo a disposizione il personale e i documenti richiesti. L’ente ha precisato che l’invito a dedurre è un atto preliminare che consente di presentare le proprie controdeduzioni entro 45 giorni. L’Ente ha espresso fiducia nella possibilità di chiarire la propria posizione attraverso la documentazione e la difesa legale, sostenendo di poter rispondere a tutte le osservazioni sollevate.

Implicazioni e Prossimi Passi

L’indagine della Corte dei Conti sulla gestione dei fondi pubblici utilizzati dal Giffoni Film Festival solleva importanti questioni riguardo alla trasparenza e correttezza nell’uso di risorse pubbliche. Ora, i destinatari dell’invito a dedurre avranno la possibilità di esaminare le prove, depositare memorie difensive e richiedere un’audizione per chiarire la propria posizione dinanzi all’autorità giudiziaria contabile.