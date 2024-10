Attimi di forte tensione per Alessandro Bolide, noto comico napoletano, famoso per i suoi monologhi a Made in Sud. Nelle prime ore dell’alba, Bolide è stato avvistato sul parapetto del balcone della sua abitazione a Poggioreale, nella zona nord di Napoli, dove è stato tratto in salvo grazie all’intervento tempestivo della polizia. Il comico ha poi confermato l’episodio sui social, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto: “Ringrazio tutti per l’affetto, passerà anche questo momento”, ha scritto, “grazie al bene che mi state dimostrando con tutti i vostri messaggi! Siete gente magnifica”.

L’intervento della polizia

La polizia è intervenuta prontamente, dopo la segnalazione, e ha raggiunto l’abitazione del comico, trovandolo in una situazione estremamente delicata. Le forze dell’ordine sono riuscite a trarlo in salvo dalla balaustra del balcone, evitando il peggio. Bolide si è successivamente scusato per il gesto, sottolineando il momento difficile che stava attraversando.

La carriera di Alessandro Bolide

Nato nel 1974, Alessandro Bolide è diventato un volto noto della comicità italiana grazie alle sue partecipazioni a Made in Sud, dove i suoi monologhi caratterizzati dal cavallo di battaglia “Ma che ce ne f***tt” hanno conquistato il pubblico. Bolide ha saputo coniugare la satira contemporanea con l’ironia partenopea, diventando uno dei comici più amati della trasmissione.

Oltre a Made in Sud, Alessandro Bolide ha preso parte a numerose produzioni televisive. Tra i suoi lavori più noti si ricordano le sue apparizioni in “Un Posto al Sole” nel 2003 e “La Squadra” nel 2006. Al cinema ha recitato nel film di Carlo Vanzina, “Ti presento un amico” (2010), con Raoul Bova, dove interpretava un tassista napoletano. Successivamente, ha partecipato alla miniserie televisiva “Come un delfino” (2011) su Canale 5, diretta da Raoul Bova e Stefano Reali.

Un momento difficile

L’incidente ha scosso il pubblico che ha sempre seguito Bolide per la sua comicità leggera e ironica. L’episodio dimostra che, anche dietro la risata, possono celarsi momenti di sofferenza. Fortunatamente, l’intervento della polizia ha scongiurato il peggio e Bolide ha potuto esprimere la sua gratitudine a quanti gli sono stati vicini in questo momento complicato.