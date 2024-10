Era ubriaco e, nonostante ciò, ha deciso di mettersi al volante della propria auto. Tuttavia, l’imprevisto era dietro l’angolo: annebbiato dai fumi dell’alcol, il comandante della Polizia Municipale di Gragnano ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un palo. Questo episodio ha lasciato la comunità di Gragnano incredula, poiché il comandante era un uomo stimato e benvoluto, ora coinvolto in una situazione così clamorosa e imperdonabile, soprattutto per chi indossa una divisa e rappresenta un’istituzione di alto livello.

L’incidente è avvenuto in via del Principio, una strada che funge da confine tra Torre Annunziata e Boscoreale. La perdita di controllo della vettura da parte del comandante avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi: anziché un palo, avrebbe potuto trovarsi sulla sua traiettoria un pedone innocente, con il rischio di un disastro inimmaginabile.

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi rilievi per comprendere la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, il conducente dell’auto, che aveva riportato una ferita alla testa, è soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Dopo aver effettuato l’alcol test, è emerso che il comandante era positivo, e per questo motivo gli è stata ritirata immediatamente la patente di guida. Sebbene fosse fuori servizio al momento dell’incidente, dovrà ora affrontare le severe conseguenze legali previste per la guida in stato di ebbrezza, un reato che, oltre alle implicazioni legali, solleva interrogativi sulla responsabilità e l’integrità di chi ricopre un ruolo così rilevante nella sicurezza pubblica. La comunità attende ora di vedere come si svilupperà questa vicenda, mentre le forze dell’ordine continuano a lavorare per garantire la sicurezza delle strade e dei cittadini.