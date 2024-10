Se hai una casa o una mansarda da ristrutturare, è importante sapere che la maggior parte dei bonus edilizi attualmente in vigore scadrà alla fine del 2024. Tuttavia, ci sono già delle notizie positive per il 2025: sono previsti nuovi bonus allettanti, ma riservati esclusivamente alle prime case. Non saranno disponibili incentivi per lavori sulle seconde case o per le abitazioni di lusso.

Bonus ristrutturazioni 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, il Bonus ristrutturazioni tornerà all’aliquota standard del 36%. Fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è del 50%, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro (detrazione massima: 48.000 euro). Dopo quella data, la detrazione scenderà a 36%, con un limite di spesa di 48.000 euro (detrazione massima: 17.280 euro). Inoltre, dal 1° gennaio 2028, la detrazione scenderà ulteriormente al 30%, mantenendo il limite di spesa di 48.000 euro (detrazione massima: 14.400 euro).

Le nuove disposizioni, annunciate dalla premier Meloni all’assemblea di Confindustria, riservano le agevolazioni esclusivamente alla prima casa e non ci saranno più bonus per micro interventi. Saranno privilegiati i lavori che aiutano a raggiungere gli obiettivi previsti dalla direttiva europea Case Green.

Ecobonus 2025

Un’altra novità in arrivo è un Bonus unico al 65% per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici. Questo bonus include interventi come:

Cappotto termico

Sostituzione degli infissi

Pompe di calore

Aggiornamento dell’impianto di riscaldamento

Tali misure saranno in linea con gli obiettivi della direttiva UE per ridurre le emissioni di CO2 entro il 2035. Le agevolazioni dureranno almeno 10 anni e saranno caratterizzate da costi massimi specifici onnicomprensivi.

Scadenze e Bonus in fase di estinzione

I bonus minori come il Bonus Verde e il Bonus Mobili scadranno anch’essi a fine 2024, senza ulteriori proroghe annunciate. Anche l’Eco-Sismabonus per le parti comuni degli edifici scadrà il 31 dicembre 2025, e probabilmente non verrà prorogato. Tuttavia, rimarrà attivo il Bonus barriere architettoniche al 75% per interventi volti a superare e eliminare le barriere architettoniche.

Superbonus 2025

Il Superbonus, già depotenziato nel 2024, rimarrà in vigore anche nel 2025 con una percentuale ridotta al 65% solo per interventi condominiali (parti comuni e singole unità abitative nel condominio). Per richiedere il Superbonus, sarà necessario effettuare almeno uno dei seguenti lavori principali:

Isolamento termico su oltre il 25% delle superfici opache

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore

Interventi antisismici (Sismabonus).