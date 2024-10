La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali di Gaetano Gentile, Michele Biccari e Samuel Del Grande, i tre giovani vittime di un tragico incidente stradale. I tre ragazzi, rispettivamente di 21, 17 e 13 anni, sono deceduti mentre rientravano da una trasferta per seguire la loro squadra del cuore, il Foggia Calcio.

La sindaca ha espresso il profondo dolore dell’intera comunità, descrivendo la tragedia come un evento che ha unito i cittadini di Foggia in un lutto condiviso. In una nota, ha dichiarato: “Tre giovanissime vite improvvisamente spezzate, di ritorno da un evento sportivo che doveva essere di spensieratezza e divertimento, legate da una sana passione. Un incidente stradale ha determinato un dramma che è impossibile accettare”. Episcopo ha inoltre sottolineato la vicinanza dell’amministrazione comunale alle famiglie delle vittime e ai feriti che stanno combattendo per riprendersi.

Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha condiviso il proprio cordoglio, definendo l’accaduto un “dolore immenso”. Emiliano ha espresso solidarietà verso le famiglie colpite, descrivendo la domenica dell’incidente come un giorno che, da momento di festa, si è trasformato in un incubo per chiunque segua con passione lo sport. Ha inoltre rivolto un pensiero ai feriti, augurando loro una pronta guarigione.

L’intera comunità pugliese, e in particolare quella legata al Calcio Foggia 1920, è stata profondamente toccata dalla tragedia, testimoniando la propria vicinanza e partecipazione al dolore dei familiari e dei tifosi.