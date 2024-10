La Regione Campania ha intrapreso un ambizioso percorso di digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), con particolare attenzione all’e-commerce e al digital export. L’obiettivo è di sostenere la crescita delle imprese locali e potenziare la loro presenza online attraverso iniziative concrete. Tra queste, spicca un protocollo d’intesa siglato con Amazon, come annunciato dall’assessora alla Ricerca e Innovazione, Valeria Fascione, durante il convegno “Trasformazione delle attività commerciali e artigianali: le prospettive dell’e-commerce”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli.

Un Protocollo per Rafforzare il Made in Campania su Amazon

A partire da novembre 2024, la Regione Campania e Amazon offriranno supporto gratuito a 50 imprese per accompagnarle nella creazione e gestione di negozi digitali sulla piattaforma. Questa collaborazione punta a potenziare la vetrina del made in Campania su Amazon, dando visibilità ai prodotti locali e favorendo l’espansione delle imprese campane nel mercato online. Fascione ha evidenziato come la regione sia già leader in alcuni settori dell’e-commerce in termini di fatturato, oltre a primeggiare in ambiti legati all’alta tecnologia.

Crescita dell’E-commerce nel Sud Italia

L’e-commerce è un settore in forte espansione, come sottolineato da Maria Cristina Gagliardi, consigliera delegata dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli (Odcec Napoli). Secondo Gagliardi, il commercio resta un settore centrale nell’economia del Sud Italia, impiegando circa il 24% degli occupati nel Mezzogiorno. Questo dato evidenzia quanto sia cruciale la trasformazione digitale per le imprese della Campania, che devono adattarsi alle nuove tendenze del mercato per rimanere competitive.

La Disciplina dell’E-commerce e le Prospettive Future

Il consigliere delegato dell’Odcec Napoli, Vincenzo Tiby, ha rilevato un trend evolutivo forte nelle vendite online, segno che sempre più consumatori scelgono di acquistare beni e servizi su internet. Sulla disciplina del settore si è soffermato Salvatore Galiero, presidente della commissione di studio Attività Artigianali dell’Odcec Napoli, che ha evidenziato l’importanza di una regolamentazione chiara e funzionale per il commercio online.

Secondo Roberto Bocchini, ordinario di Diritto Privato presso l’Università Partenope, le piattaforme digitali offrono un servizio che facilita l’incontro tra domanda e offerta, con consumatori e commercianti che interagiscono attraverso queste nuove tecnologie. L’e-commerce, ormai una realtà consolidata, rappresenta una grande opportunità per le PMI che vogliono espandere il proprio raggio d’azione e penetrare nuovi mercati.