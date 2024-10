Negli ultimi giorni, il tranquillo comune di Calabritto è stato teatro di una serie di furti in abitazioni. Almeno cinque le case colpite, con i ladri che hanno portato via denaro e oggetti preziosi. I raid, compiuti con estrema rapidità, sembrerebbero essere opera di una banda di stranieri che, subito dopo i colpi, si sarebbe allontanata a bordo di un’auto lungo la Fondo Valle Sele.

Indagini in corso

I furti sono stati prontamente denunciati ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili. In particolare, i militari stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di trovare qualche indizio utile per risalire all’identità dei malviventi.

Modus operandi

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri agiscono all’imbrunire, poco prima dell’ora di cena, sfruttando la temporanea assenza dei proprietari dalle loro abitazioni. In pochi minuti, riescono a entrare nelle case, svaligiarle e fuggire senza lasciare traccia. Questo modus operandi, già riscontrato in tentativi di furto nei comuni vicini dell’Alta Valle del Sele, dimostra un’organizzazione ben pianificata.

Cresce l’allarme tra i residenti

La crescente ondata di furti ha generato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore vigilanza e sicurezza. Le autorità, intanto, stanno intensificando i controlli nella zona per prevenire ulteriori episodi di questo tipo.