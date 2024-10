L’Asl Napoli 3 Sud ha attivato un nuovo sistema di servizi di recall per ottimizzare l’utilizzo degli spazi disponibili al Centro Unico di Prenotazione (CUP) e ridurre i tempi di attesa, puntando a recuperare i posti disdettati. L’iniziativa riguarda le 69 prestazioni incluse nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, con un focus particolare sulle prime visite e le prestazioni strumentali.

Il nuovo sistema di outbound utilizza un’intelligenza artificiale che, sette giorni prima della prestazione prenotata, contatta i pazienti per confermare la presenza o annullare l’appuntamento. Se confermata la disdetta, un ulteriore servizio di recall gestito da operatori entra in gioco per riassegnare i posti disponibili. Questo doppio sistema permette di effettuare tra le 1.200 e le 2.400 chiamate giornaliere, con l’obiettivo di liberare fino al 20% dei posti occupati inutilmente.

Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, ha evidenziato che questo processo è cruciale per affrontare il fenomeno delle assenze alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, che rappresenta una perdita di risorse e impedisce una gestione efficiente delle liste di attesa. Secondo Russo, l’introduzione di questi servizi rappresenta solo un primo passo verso una più completa ristrutturazione del sistema di prenotazione e l’efficienza nei servizi offerti ai cittadini.