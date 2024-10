Un grave incidente stradale si è verificato nella zona Parapoti di Montecorvino Pugliano, dove un ventenne, alla guida di una Vespa Piaggio, ha perso il controllo del ciclomotore andando a schiantarsi violentemente contro un albero. Il giovane è trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno, dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Intervento delle Forze dell’Ordine e Dinamica dell’Incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, seguiti dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, sotto la direzione del capitano Samuele Bileti. Gli agenti hanno svolto rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro, rilevando che il giovane era alla guida del ciclomotore sotto l’effetto di alcol.

Sanzioni e Provvedimenti

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, il giovane ha ricevuto una multa di 5.740 euro per guida senza patente e per omessa revisione del veicolo. La vicenda solleva nuovamente l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di evitare l’uso di mezzi in condizioni di non idoneità, sia per il conducente sia per il veicolo, specialmente in assenza dei requisiti di guida richiesti dalla legge.