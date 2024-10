Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato a Tivoli Terme, coinvolgendo un vigilante di 64 anni, dipendente di una ditta di logistica e trasporti. L’uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un pesante cancello mentre svolgeva il suo turno di sorveglianza. Il vigilante è attualmente ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Umberto I di Roma.

La dinamica dell’incidente

L’episodio è avvenuto sabato sera in via Consolini, all’interno dell’azienda in cui l’uomo lavorava. Secondo le prime ricostruzioni, il vigilante stava effettuando una delle sue consuete ronde quando, per cause ancora da chiarire, il cancello è uscito dai binari, travolgendolo. Le indagini sono in corso per determinare con precisione le cause del malfunzionamento che ha provocato il crollo improvviso della struttura.

Le ipotesi sull’accaduto

Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi, ma al momento si pensa che l’incidente possa essere stato causato da un problema tecnico al meccanismo di scorrimento del cancello. Un guasto potrebbe aver provocato il distacco della struttura dai binari, cogliendo l’uomo di sorpresa e impedendogli di mettersi in salvo.

Condizioni critiche e indagini in corso

Le condizioni del vigilante restano gravi, e l’intera dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti e delle autorità competenti in materia di sicurezza sul lavoro. La ditta coinvolta e l’area dell’incidente sono state messe sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti. Questo tragico evento sottolinea ancora una volta la necessità di garantire il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, al fine di evitare simili incidenti.