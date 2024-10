Un guasto alla linea ferroviaria su Roma sta causando gravi ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in diverse città italiane, con disagi che si estendono a Napoli e Milano. Alla stazione di Napoli Centrale, si registrano ritardi fino a 120 minuti per i treni ad Alta Velocità, sia in arrivo che in partenza. Fortunatamente, la circolazione dei treni regionali è attualmente regolare.

Ritardi e cancellazioni

Nella stazione di Napoli Centrale si è formata una folla di pendolari in attesa del ripristino della normale circolazione. Diverse cancellazioni stanno impattando la rete ferroviaria:

4 treni cancellati in partenza da Roma e diretti a Napoli, Milano e Torino.

3 treni soppressi da Milano, che dovevano arrivare a Napoli, Roma e Salerno.

Cancellati anche un treno da Napoli a Milano e uno da Torino a Roma.

La situazione rimane critica, con attese lunghe e incertezza per i viaggiatori, che attendono aggiornamenti e sperano in una rapida soluzione del problema.