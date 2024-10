Doppio appuntamento da non perdere a Milano martedì 22 ottobre 2024 presso la “Grande Sala Barozzi-Istituto dei ciechi di Milano” in via Vivaio 7 (nei pressi della stazione della metropolitana “Palestro”).

Il primo, dalle ore 12 alle ore 16, organizzato da Larissa Yudina, soprano di fama internazionale, fondatore e presidente dell’associazione “Stravinsky Russkie Motivi”, propone sfilate di moda – presentate da Shantal Vietra – dal titolo “Imperial Fashion Event” (che vanta il patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano), cui seguirà un cocktail party. In passerella gli abiti degli stilisti Daniela De Souza (che aprirà la sfilata), Carla Rubino, Franco Violo, Chona Bacaoco e Sara Sassy. Tra una sfilata e l’altra saranno presentati i libri dei giovani talentuosi scrittori Stefania Romito e Berni Ferretti. Media partner “Canale Europa Tv”. Si esibirà la musicista Elena Varaniuk, diplomata in Cimbalom, laureata in Bielorussia dove ha studiato anche Composizione e Direzione d’orchestra.

Alle ore 19, invece, riflettori puntati sul “Gran Ballo Imperiale”. Protagonisti dello spettacolo musicale, con la voce narrante che introduce i partecipanti e il pubblico nell’atmosfera del regno di Caterina II di Russia, ambientato nell’opera di Tchaikovsky “La dama di picche”, saranno la soprano Larissa Yudina, affiancata dalla mezzosoprano Chinara Shirin e dal tenore Davit Sumbadze; al pianoforte Sada Izmailova, quartetto d’archi a cura dell’Orchestra da camera “Stravinsky Russkie Motivi”.

Programma musicale: Duetto di Liza e Polina “È già sera” Larissa Yudina e Chinara Shirin; Aria “Il nome suo non conosco” David Sumbadze; Duetto “Fermatevi, vi supplico!” Larissa Yudina e Davin Sumbadze; Aria “Che cos’è la nostra vita? Il gioco!” David Sumbadze e Aria “Perché queste lacrime?” Larissa Yudina. Prevista la presenza del tenore Soltanov Ruslan, studente del terzo anno al Conservatorio della Svizzera italiana, e il soprano Daryna Kravchenko, studentessa ucraina del primo anno al Conservatorio della Svizzera italiana.

Lo spettacolo, articolato e complesso, prevede anche l’esibizione dei ballerini solisti della Fondazione Arena di Verona Elisa Cipriani e Luca Condello. I balli sono diretti dai maestri Rosa Matera e Sergio Amato della società di Danza di Monza e di Milano.

Il programma generale della giornata prevede, dopo il cocktail di benvenuto, il concerto, la cena (che vanta tra le portate del prelibato menù anche tartufo e caviale per promuovere il “made in Italy” nel mondo) ed eccellenti degustazioni vinicole, la lotteria di beneficenza (il cui ricavato sarà donato all’associazione “City Angels”) e, in conclusione, ballo ed open bar.

Il dress code è smoking, abito da sera per gli uomini, mentre per le donne è gradito abito su stile 1800 o costume con simboli delle carte da gioco.

Madrina della serata, e dell’associazione “City Angels”, è Daniela Javarone, presidente dell’associazione “Amici della Lirica”. Si tratta di una giornata interamente dedicata a cultura, musica, eleganza, beneficenza, collaborazione ed amicizia che si svolgerà nel cuore della cornice neoclassica della Grande Sala Barozzi all’interno dell’Istituto dei Ciechi di Milano. L’ambientazione nel XVIII secolo esalterà gli splendidi versi dei poeti russi, permetterà agli ospiti di partecipare ai giochi, ai divertimenti ed ai balli tipici della corte dell’ Imperatrice Caterina II di Russia. Sarà inoltre assegnato un premio al miglior costume d’epoca.

La serata – durante la quale ci sarà l’esposizione di opere degli artisti Ludmila Radcenko, Héléne Madeleine Mazilenko e Maria Lucia Albertini donate per beneficenza – sarà dedicata alla solidarietà tra i popoli. L’evento è organizzato in collaborazione con i partner Studio Legale Sutti, ristorante Veranda, Il vigneto dei salumi, Azienda vinicola Caleffi, liquorificio Breakneck, Fiscal pro, Battiferro Tartufi, Modni dom di Beatris Malahova, Milk make up, For your catering e Fiore ad occhiello. Backstage ed organizzazione a cura di Maurizio Nicchi, omaggi floreali alle signore da parte di “Pinuccia Cottone C.P. Italia”.