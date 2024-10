La decisione di mantenere le tariffe Gori Spa invariate per il periodo 2024-2032 segna un’importante svolta per il territorio del Sarnese-Vesuviano. Questo risultato, raggiunto dal Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, rappresenta un sollievo per i cittadini in un contesto economico difficile, caratterizzato da rincari energetici e inflazione crescente. Grazie a una gestione oculata e alla collaborazione tra enti, non solo si garantirà la stabilità delle tariffe, ma saranno effettuati investimenti significativi per il miglioramento della rete idrica, per un totale di 15 milioni di euro.

Investimenti per una Rete Idrica più Efficiente

L’Ente Idrico Campano ha previsto un aumento degli investimenti per il potenziamento della rete idrica, con un’iniezione di 15 milioni di euro in più rispetto agli anni precedenti. Queste risorse saranno utilizzate per affrontare sfide infrastrutturali rilevanti, migliorando l’efficienza del servizio idrico e rendendo il sistema di distribuzione dell’acqua più moderno e affidabile. Gli interventi pianificati sono volti a potenziare le infrastrutture e ottimizzare i servizi offerti ai cittadini, garantendo una gestione idrica più sostenibile.

Conferma del Bonus Idrico per il Supporto alle Famiglie

In aggiunta al blocco delle tariffe, il Consiglio ha confermato il Bonus Idrico, un’agevolazione economica che permette alle famiglie in difficoltà di accedere al servizio idrico a condizioni agevolate. Questa misura aggiuntiva contribuisce a rendere il servizio idrico non solo economicamente sostenibile ma anche più inclusivo, garantendo un accesso equo all’acqua a tutti i cittadini del territorio.

Dichiarazioni della Governance e Impegno Futuro

Secondo il presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, e il coordinatore dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, Raffaele Coppola, il blocco delle tariffe e i nuovi investimenti sono il risultato di una governance attenta e lungimirante. Nonostante le difficoltà economiche attuali, i dirigenti hanno sottolineato come la stabilità delle tariffe sia stata resa possibile grazie a una gestione strategica e collaborativa. Mascolo e Coppola hanno ribadito l’impegno per offrire un servizio idrico di qualità, capace di rispondere alle esigenze della comunità senza aumentare i costi per i cittadini.