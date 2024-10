La ricerca di un alloggio a Napoli si è trasformata in un vero incubo per Raffaele, studente fuorisede, vittima di una truffa immobiliare. Come lui, tanti altri giovani si trovano a fare i conti con situazioni simili, ingannati da annunci apparentemente affidabili trovati su internet.

La storia di Raffaele

Alla ricerca di una camera a prezzi contenuti, Raffaele aveva trovato un’offerta allettante nel quartiere di Materdei. Dopo aver visitato l’appartamento e concordato l’affitto con il proprietario, un sedicente avvocato civile, sembrava tutto in regola. Tuttavia, l’incubo è iniziato subito dopo.

Il proprietario ha chiesto una caparra anticipata per bloccare la stanza, promettendo la firma del contratto più avanti. Dopo aver pagato un bonifico istantaneo, la situazione è diventata sospetta. Il contratto non è mai stato firmato, e quando Raffaele ha cercato di contattare il proprietario per il trasloco, quest’ultimo ha comunicato che, a causa di un disguido, l’appartamento era stato affittato ad altre persone.

Nonostante le promesse di restituzione del denaro, 700 euro tra caparra e anticipo, il truffatore ha continuato a scomparire, lasciando Raffaele e i suoi genitori senza risposte. Dopo ripetuti tentativi di contattarlo, lo studente ha deciso di rivolgersi alle autorità e di condividere la sua esperienza sui social media, nel tentativo di avvertire altri studenti in cerca di un alloggio.

L’intervento delle autorità

Il caso di Raffaele ha attirato l’attenzione del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato la situazione alle autorità competenti, chiedendo alla Guardia di Finanza di avviare un’indagine. Borrelli ha sottolineato la necessità di maggiori controlli sul mercato degli affitti, per evitare che altre persone cadano vittima di queste truffe.

Un problema diffuso

La truffa immobiliare è una realtà purtroppo comune per molti studenti fuorisede, soprattutto nelle grandi città come Napoli, dove la domanda di alloggi supera di gran lunga l’offerta. Molti giovani, spesso spinti dalla disperazione di trovare una sistemazione, finiscono per fidarsi di truffatori senza scrupoli.