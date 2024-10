Presentata ufficialmente Luce, la nuova mascotte del Giubileo 2025, durante una conferenza stampa condotta da Sua Eccellenza Mons. Fisichella. Caratterizzata da un impermeabile giallo, stivali sporchi di fango, un bastone da pellegrino e un crocifisso al collo, Luce è un personaggio che incarna il viaggio spirituale e la perseveranza dei fedeli.

Disegnata dall’illustratore Simone Legno, fondatore del brand Tokidoki, Luce è stata concepita per riflettere la cultura pop, cercando di attrarre le nuove generazioni, come i Millenial e la Gen Z. Il suo nome è simbolico: gli occhi azzurri rappresentano la luce di Dio, mentre la conchiglia è un segno di fede e perseveranza. L’impermeabile giallo, tipico dei marinai, simboleggia il pellegrino pronto ad affrontare le tempeste del cammino spirituale. Il rosario che indossa al collo sottolinea l’importanza della preghiera, mentre gli stivali sporchi di fango testimoniano le sfide superate nel lungo viaggio della vita.

Accanto a Luce ci sono anche i suoi amici: il cane “Santino”, la colomba “Aura” e l’angioletto “Iubi”. A questi si aggiungono altri tre personaggi, Fe, Xin e Sky, che accompagneranno Luce nel suo percorso durante il Giubileo.

Per promuovere l’evento, è stato creato un profilo social ufficiale e un’app dedicata, invitando tutti a “creare il tuo profilo da pellegrino”. Queste iniziative non solo mirano a coinvolgere i giovani, ma anche a creare una comunità di fede e speranza in vista del Giubileo 2025.