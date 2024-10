Le strade dell’Irpinia sono state teatro di un nuovo drammatico incidente stradale, che ha causato la morte di un giovane e il ferimento grave di una ragazza. La tragedia si è consumata a Lioni, in località Contrada Cerrete, intorno alle 5:30 del mattino di ieri. I due giovani, entrambi di Sant’Angelo dei Lombardi, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando l’auto è uscita di strada, precipitando in una scarpata.

I soccorsi e la tragedia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e i vigili del fuoco, insieme ai soccorsi del 118. I due ragazzi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi. Purtroppo, il giovane Giacomo De Respinis non ce l’ha fatta, morendo a causa delle gravi ferite riportate. La ragazza, Sofia, che viaggiava insieme a lui, ha riportato fratture e lesioni significative ed è attualmente ricoverata all’ospedale di Pozzuoli. Le sue condizioni, sebbene serie, non sembrano essere in pericolo di vita.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, si sta cercando di capire cosa abbia provocato l’uscita di strada dell’auto, ma le cause restano ancora sconosciute. Le indagini si concentrano sia su possibili fattori meccanici sia su condizioni stradali o altre eventuali circostanze.

Un’altra tragedia sfiorata

Parallelamente, un altro giovane irpino è ricoverato in gravi condizioni da una settimana a causa di un incidente. Si tratta di Raffaele Capolupo, un 35enne investito da un’auto mentre percorreva via Scandone, sempre in Irpinia, a bordo del suo scooter. Raffaele si stava dirigendo allo stadio Partenio Lombardi per assistere alla partita dell’Avellino contro il Foggia, quando è stato coinvolto in un violento impatto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, e attualmente è ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino.

Il messaggio di speranza

L’intera comunità di Avellino segue con apprensione l’evolversi delle condizioni di Raffaele. Anche la sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha espresso il suo supporto in un post sui social media:

“Sto vivendo queste ore con forte apprensione per le sorti di Raffaele, il 35enne ricoverato d’urgenza al Moscati di Avellino. Con il cuore pieno di speranza, sono vicina alla sua famiglia e ai suoi amici. Forza Raffaele, non mollare. La città è tutta con te.”

Le sue condizioni restano stabili ma gravi. I medici mantengono un cauto ottimismo, aspettando che la situazione clinica migliori per poter fornire ulteriori aggiornamenti.