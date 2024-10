La Squadra Mobile della questura di Salerno ha compiuto un’importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, arrestando un giovane per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in una sala scommesse situata nel quartiere Torrione, noto per la sua vivace vita notturna e la presenza di attività commerciali frequentate da giovani.

Dettagli dell’Operazione

Durante un controllo di routine all’interno della sala scommesse, gli agenti hanno notato un comportamento sospetto da parte di un giovane uomo. Una volta fermato, il ragazzo è stato trovato in possesso di 18 involucri di hashish, pronti per essere venduti. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto una somma di 200 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, tipica dei guadagni derivanti dallo spaccio.

Il controllo non si è fermato qui. Gli agenti hanno proseguito perquisendo l’abitazione del giovane, dove hanno trovato ulteriore materiale per il confezionamento della droga e una somma aggiuntiva di 300 euro. Questi elementi indicano un’attività di spaccio ben organizzata e pianificata.

Resistenza e Tentativo di Fuga

Durante l’operazione, il giovane ha reagito in modo violento, cercando di darsi alla fuga. In un gesto di disperazione, ha lanciato una sedia contro gli agenti, colpendo uno di loro a una gamba. Questo episodio di resistenza ha reso la situazione ancora più delicata, ma fortunatamente gli agenti hanno mantenuto il controllo della situazione, riuscendo a immobilizzare il giovane e portarlo in custodia.

Conseguenze Legali

L’arresto del giovane è il risultato di un’attività investigativa mirata a contrastare il traffico di droga nella zona. La legge italiana prevede pene severe per chi è coinvolto nel commercio di sostanze stupefacenti, e la resistenza a pubblico ufficiale aggrava ulteriormente la sua posizione. Gli inquirenti continueranno a indagare per determinare se il giovane faccia parte di una rete più ampia di spacciatori nella zona di Salerno.