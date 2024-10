Un nuovo caso di sversamento illecito di rifiuti ha suscitato indignazione tra i cittadini di via Vittorio Veneto, dove una persona è ripresa dalle telecamere private mentre abbandonava un materasso e una rete da letto in strada. Il video, consegnato da alcuni residenti al sindaco Massimo Buonanno, è poi condiviso dal primo cittadino sui social, che ha assicurato la tutela della privacy del soggetto. Buonanno ha spiegato che la persona è stata identificata grazie all’intervento immediato della polizia locale e dovrà affrontare le sanzioni previste per questo tipo di infrazione.

L’impegno del Comune per l’Ambiente

“Non faremo sconti a nessuno,” ha commentato il sindaco, ringraziando i cittadini per la collaborazione. “È intollerabile che, invece di utilizzare le strutture previste, alcuni si dedichino a questi atti di ‘vandalismo’ ambientale”. Tra le priorità dell’amministrazione Buonanno, infatti, vi è il rispetto e la valorizzazione del territorio, con un approccio mirato a promuovere l’economia circolare e il riciclo. Secondo il sindaco, una gestione consapevole dei rifiuti può fare la differenza per l’ambiente e per il futuro delle generazioni, e l’impegno inizia proprio dai piccoli gesti quotidiani.

Sversamento Illecito: Una Scelta Ingiustificata

Nonostante la presenza di un’isola ecologica appositamente predisposta per il conferimento di rifiuti ingombranti, episodi come questo evidenziano la persistenza di comportamenti scorretti. A tal fine, il Comune ha introdotto una serie di iniziative a sostegno del corretto smaltimento: dal 1° ottobre, infatti, è in corso la distribuzione dei nuovi contenitori domestici per la raccolta differenziata, accompagnati da opuscoli informativi e un calendario aggiornato dei ritiri, per incentivare ulteriormente i cittadini a rispettare le normative ambientali.