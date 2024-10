Il rapper napoletano Geolier e l’attrice Maddalena Stornaiuolo si preparano a salire in cattedra a Pompei in occasione di un evento speciale che coinvolgerà giovani studenti e personalità di spicco del panorama artistico e culturale. Il prossimo venerdì, nella suggestiva cornice del Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei, si terrà l’evento intitolato “La grande bellezza: giovani, giustizia, cultura”, che vedrà come protagonisti d’onore Geolier e la cofondatrice dell’associazione “Voci di Scampia”, Maddalena Stornaiuolo.

Geolier, nome d’arte di Emanuele Palumbo, è reduce dal successo del suo ultimo singolo “Limit Yok”, realizzato in collaborazione con il rapper tedesco Summer Cem, mentre Maddalena Stornaiuolo ha recentemente ottenuto grande visibilità grazie al suo ruolo nella quarta stagione della serie televisiva di successo “Mare Fuori”, dove interpreta una guardia carceraria che porta il suo stesso nome. La serie, amatissima dai giovani, è ispirata al carcere minorile di Nisida e ha conquistato il pubblico con le sue storie intense.

Durante l’evento, Geolier e Maddalena Stornaiuolo parleranno ai ragazzi del gruppo “Libera Giovani” di Castellammare di Stabia e alle numerose scolaresche provenienti da varie località della Campania, tra cui Torre Annunziata, Boscoreale, Pompei, Castellammare di Stabia, Meta, Sorrento e Poggiomarino. Le scuole partecipanti includono istituti come il Liceo Giorgio de Chirico, il Liceo Pitagora, l’ITC Luigi Sturzo, il Liceo Scientifico Severi e molti altri, a testimonianza dell’importanza che l’evento ha assunto a livello educativo.

A rendere l’incontro ancora più speciale, sarà la performance musicale della band studentesca “Just a Joke”, composta da giovani talenti tra cui la cantante Sara Buonocore, il pianista Giulio Sabato, il chitarrista Giacomo D’Elia e il clarinettista Luigi Di Somma.

Questo evento segna la conclusione del progetto legalità per l’anno scolastico 2023/2024, organizzato dalla sottosezione di Torre Annunziata dell’Associazione Nazionale Magistrati. Saranno presenti anche figure istituzionali di spicco, come il dott. Matteo De Micheli e la dott.ssa Andreana Ambrosino, sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e rispettivamente presidente e segretario della sottosezione ANM di Torre Annunziata.

L’indirizzo di saluto sarà affidato al prof. Gabriel J. Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, che sottolineerà l’importanza di coniugare cultura, educazione e giustizia per le nuove generazioni. L’evento rappresenta un’occasione unica per riflettere su tematiche fondamentali come la legalità e la cultura, in un luogo carico di storia e bellezza come Pompei, unendo il mondo della musica, del cinema e dell’impegno civile per costruire un futuro migliore per i giovani.