Un drammatico incendio ha colpito un appartamento in via Piave a Solarino, nel Siracusano, mettendo in pericolo una famiglia composta da due genitori e le loro due figlie, di 8 e 17 anni. Il rogo, che ha causato il crollo del soffitto e danni ingenti all’immobile, è stato fortunatamente segnalato per tempo dal loro gatto, permettendo alla famiglia di mettersi in salvo.

Il ruolo salvifico del gatto

Secondo quanto riportato dai proprietari, il felino ha iniziato a miagolare insistentemente durante la notte, svegliando i membri della famiglia prima che l’incendio si diffondesse. Grazie a questo, i coniugi e le loro figlie sono riusciti a fuggire dall’abitazione, evitando così gravi conseguenze. Purtroppo, il gatto non è riuscito a salvarsi dalle fiamme.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’incendio ha provocato gravi danni strutturali, portando anche al crollo del soffitto dell’abitazione.

Inchiesta aperta

Le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause che hanno scatenato l’incendio. I proprietari dell’abitazione sono stati ascoltati dagli investigatori, e la dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Controlli medici per la famiglia

Dopo la fuga, l’intera famiglia è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti. La figlia più piccola è stata trasferita in ospedale a Catania per ulteriori controlli medici, anche se al momento non sembrano esserci gravi conseguenze per la salute dei membri della famiglia.