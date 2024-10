Un insolito avvenimento ha dato il via alla settimana scolastica presso l’Istituto Comprensivo “I Capoluogo” di Poggiomarino, portando non solo una pausa alle lezioni, ma anche un tocco di dolcezza e tenerezza. Una gattina, infatti, è riuscita a trovare rifugio nella scuola durante la notte e ha deciso di trasformare quell’edificio in una culla per i suoi cuccioli.

Un Risveglio Inaspettato

A scoprire la sorpresa sono stati i collaboratori scolastici, che, al loro arrivo, hanno trovato la gattina con i suoi piccoli neonati all’interno di uno degli ambienti della scuola. Immediatamente, il personale si è preso cura della mamma e dei suoi cuccioli, assicurandosi che fossero al sicuro e a loro agio.

La Scuola Chiude per Sanificazione

In seguito a questo tenero episodio, la dirigente scolastica ha deciso di chiudere temporaneamente il plesso per effettuare una sanificazione approfondita degli spazi, garantendo così l’igiene e la sicurezza per il ritorno degli alunni. Un gesto necessario, ma che ha trasformato il classico inizio di settimana in un momento davvero unico.

Un’Interruzione Dolce come una Favola

Di solito, quando le lezioni vengono sospese, è per motivi ben diversi: maltempo, problemi tecnici o questioni organizzative. Questa volta, invece, il motivo ha una connotazione più fiabesca. La scuola, luogo dedicato all’apprendimento e ai bambini, ha accolto una nuova vita, creando un parallelismo quasi magico tra il mondo dell’infanzia e la nascita dei cuccioli.

Gli alunni torneranno in classe il giorno successivo, dopo la sanificazione, ma avranno una storia particolare da raccontare.

Tra tanti motivi che possono portare alla chiusura temporanea di una scuola, questo è certamente uno dei più dolci e teneri. La storia della gattina che ha scelto una scuola per far nascere i suoi cuccioli è destinata a rimanere un ricordo speciale per l’Istituto Comprensivo “I Capoluogo” e per la comunità di Poggiomarino. Un piccolo episodio che ci ricorda come, a volte, la vita ci sorprende nei modi più delicati e inaspettati, quasi come in una favola.