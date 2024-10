Un grave incendio si è verificato sulla statale Appia, nel comune di Pastorano, quando un furgone cassonato ha preso improvvisamente fuoco a causa di un guasto al motore. Il veicolo era appena uscito dal casello autostradale di Capua, in direzione Sparanise, quando le fiamme hanno iniziato a divampare dal motore. Il conducente, accortosi della situazione, ha prontamente fermato il mezzo e si è messo in salvo, lanciando immediatamente l’allarme prima che il fuoco si propagasse ulteriormente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Teano, che hanno agito con grande tempestività per domare le fiamme. Grazie alla rapidità dell’intervento, è stato possibile salvare la parte posteriore del furgone, che trasportava materiale edile, evitando così la completa distruzione del carico. Tuttavia, la parte anteriore del mezzo è andata completamente distrutta dalle fiamme.

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità della zona, poiché il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e la rimozione dei detriti. Questo ha causato disagi agli automobilisti, con rallentamenti e code nella zona.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l’episodio mette in evidenza l’importanza di un controllo regolare dei veicoli per prevenire guasti meccanici che potrebbero avere conseguenze ben più gravi. L’efficienza dei vigili del fuoco è stata determinante nel contenere i danni e garantire che l’incidente non si trasformasse in una tragedia più ampia.