L’incendio di un furgone, avvenuto intorno alle 23 di ieri sera in via Enrico Moscati a Torrione, sembrerebbe essere di natura accidentale. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato il mezzo in fiamme e immediatamente allertato i vigili del fuoco di Salerno. Solo all’arrivo dei soccorritori si è compreso che si trattava di un furgone, fortunatamente vuoto al suo interno.

Le fiamme hanno completamente distrutto la parte anteriore del veicolo, in particolare il vano motore e il cruscotto. Le prime ipotesi indicano che potrebbe trattarsi di un incendio accidentale, forse provocato da un malfunzionamento del motore, che potrebbe essere andato sotto sforzo dopo il parcheggio. I vigili del fuoco, dopo aver spento l’incendio, hanno messo in sicurezza l’area, mentre i carabinieri della compagnia di Salerno sono intervenuti per effettuare i rilievi e chiarire le cause precise dell’evento.

Non si sono verificati ulteriori danni alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze né agli edifici adiacenti, fortunatamente. Tuttavia, l’incidente ha causato un po’ di apprensione tra i residenti del palazzo davanti al quale il furgone era parcheggiato.