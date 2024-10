La scorsa notte un violento temporale ha colpito la Costiera Amalfitana, portando con sé intensi scrosci di pioggia, tuoni fragorosi e una raffica di fulmini. Tra questi, uno ha centrato in pieno il campanile della chiesa di Montepertuso, una piccola e suggestiva frazione collinare di Positano. L’impatto è catturato in un video realizzato da un abitante della zona, che è riuscito a riprendere l’esatto momento in cui il fulmine ha colpito la torre campanaria, provocando una vistosa fiammata.

Il video, che ha rapidamente fatto il giro della rete, mostra la violenza del fenomeno atmosferico, ma fortunatamente l’incendio che poteva scaturire dall’impatto non si è verificato. La forte tempesta, già preannunciata attraverso un’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, ha interessato gran parte del territorio della Costiera per tutta la notte, con rovesci intensi e continui lampi che illuminavano il cielo.

Stamane, dopo l’accaduto, le autorità locali hanno disposto immediatamente una serie di verifiche strutturali sulla chiesa per valutare eventuali danni causati dal fulmine. Le prime ispezioni sembrano rassicuranti: secondo quanto riferito dal sindaco di Positano, Giuseppe Guida, non si sarebbero registrati danni significativi alla struttura. “Dalle prime notizie sembra nulla di serio”, ha dichiarato il sindaco, aggiungendo che ulteriori accertamenti verranno comunque condotti nelle prossime ore per garantire la sicurezza del campanile e dei luoghi circostanti.

L’evento ha colpito profondamente la comunità locale, che ha vissuto con apprensione la tempesta notturna. Gli abitanti di Montepertuso, una località nota per la sua tranquillità e il suo carattere pittoresco, si sono risvegliati con un misto di stupore e sollievo, consapevoli di essere stati testimoni di un raro e spettacolare evento atmosferico, che per fortuna non ha lasciato conseguenze gravi.