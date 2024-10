Incidente stradale mortale questa notte a Napoli, in Via Cupa dell’Arco, dove una ragazza di 19 anni è morta dopo un frontale tra due auto che ha coinvolto 6 giovanissimi. La vittima, di Casoria, era a bordo di una delle due auto rimaste coinvolte nel sinistro, avvenuto intorno al’1 di notte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale di Napoli che hanno ricostruito la dinamica. Dai primi accertamenti un’auto con alla guida un 22enne e a bordo 3 passeggeri stava percorrendo la Strada Comunale Cupa dell’Arco verso Piazza Zanardelli quando, giunti nei pressi del civico 40, si è scontrata frontalmente con un altro veicolo, che percorreva la stessa strada ma in senso opposto, guidato da un 19enne con a bordo una ragazza di 23 anni.

L’impatto ha provocato il ribaltamento della vettura con i 4 ragazzi a bordo, finendo contro il muro di cinta del fabbricato e provocando il la morte della diciannovenne. Sul posto sono intervenuti 2 ambulanze e i VVFF. I veicoli sono sotto sequestro, entrambi i conducenti sono sottoposti ad accertamenti urgenti per la verifica dell’eventuale stato di alterazione, la salma è messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli altri 5 ragazzi coinvolti hanno subito lesioni lievi e nessuno è in pericolo di vita