A Nocera Inferiore, davanti al plesso scolastico Giuseppe Marrazzo, è scattato l’allarme tra i genitori dopo che una donna è stata vista apparentemente intentata a scattare foto e fare video ai bambini all’ingresso della scuola. L’episodio, avvenuto in via Malinconico, ha coinvolto la scuola frequentata da alunni della scuola dell’infanzia e delle elementari.

Alcuni genitori, insospettiti dalla situazione, hanno subito allertato le autorità. Una delle mamme presenti ha raccontato di aver visto la donna, che aveva il capo coperto da uno scialle, seduta su una panchina e intentata a usare il telefonino per riprendere i bambini. Un’altra madre ha aggiunto che la donna potrebbe essere di origine dell’Europa dell’Est e ha riferito di averla notata già il giorno precedente. La situazione ha destato preoccupazione, con un video girato da una mamma che mostra la sospetta allontanarsi rapidamente, diventando virale sui social.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha avviato delle verifiche. Il comandante Andrea D’Elia ha rassicurato i genitori, affermando che non ci sono ancora conferme sul fatto che la donna stesse effettivamente riprendendo i bambini. Sono in corso accertamenti, ma le scuole elementari dell’area sono comunque presidiate dagli agenti per garantire la sicurezza.