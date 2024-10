Nella notte scorsa, un incendio è divampato all’interno del Palazzo dei Ferrovieri a via Acton a Castellammare di Stabia, un edificio attualmente dismesso e in stato di abbandono. L’allarme è lanciato poco dopo l’inizio delle fiamme e i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti prontamente sul posto, insieme ai vigili del fuoco.

Intervento rapido e danni contenuti

Grazie alla tempestività dell’intervento, i danni sono limitati. I vigili del fuoco hanno lavorato con grande impegno per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’edificio, nonostante sia abbandonato, rappresenta comunque una struttura di rilievo storico per la comunità locale, e l’azione coordinata tra i carabinieri e i vigili del fuoco ha evitato il rischio che l’incendio potesse estendersi ad altre parti dello stabile o ad edifici vicini.

Cause ancora da chiarire

Le cause dell’incendio sono tuttora in fase di accertamento, e al momento non è chiaro se si tratti di un evento accidentale o di un atto doloso. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità. Saranno analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona e saranno raccolte testimonianze da parte di chi potrebbe aver visto movimenti sospetti nei dintorni del palazzo.

Il Palazzo dei Ferrovieri: un edificio storico

Il Palazzo dei Ferrovieri, nonostante lo stato di abbandono, è un edificio di interesse storico che un tempo ospitava le famiglie dei dipendenti delle ferrovie. Da diversi anni la struttura è dismessa e, sebbene siano stati proposti progetti di riqualificazione, al momento non sono stati avviati interventi concreti per il recupero.