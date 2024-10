Una notte di panico ha colpito il centro storico di Napoli, quando un incendio di grandi proporzioni è divampato nella notte di venerdì nel parcheggio adiacente al Teatro San Ferdinando, in piazza Eduardo De Filippo. Le fiamme, partite da un’autovettura, si sono rapidamente propagate, coinvolgendo in totale nove veicoli parcheggiati nell’area.

L’intervento dei vigili del fuoco

Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente, una dalla sede centrale e un’altra dal centro storico, equipaggiate con autobotti per domare l’incendio. I pompieri hanno lavorato per ore, riuscendo a circoscrivere il fuoco e impedire che le fiamme raggiungessero altre strutture vicine, incluso il prestigioso teatro. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma i danni materiali sono stati significativi, soprattutto per i proprietari delle vetture distrutte.

Le cause dell’incendio

Le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere stato causato da un guasto meccanico o un cortocircuito in una delle auto, che ha poi rapidamente coinvolto altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. L’alta infiammabilità dei materiali presenti nelle automobili ha favorito la propagazione delle fiamme.

Danni economici e disagio per i residenti

Il rogo ha avuto pesanti ripercussioni sui proprietari delle auto coinvolte, molti dei quali hanno visto anni di sacrifici andare in fumo. Oltre al danno economico, la perdita delle vetture ha avuto un forte impatto emotivo, soprattutto per chi utilizzava l’auto quotidianamente per lavoro o per necessità familiari. L’incendio ha anche creato disagi alla viabilità, con la chiusura temporanea del parcheggio e delle strade limitrofe, causando difficoltà per i residenti e commercianti della zona.

Il Teatro San Ferdinando

Il Teatro San Ferdinando, una delle istituzioni culturali più importanti di Napoli, è stato fortunatamente solo lambito dalle fiamme. Nonostante non abbia subito danni diretti, l’incidente ha suscitato preoccupazione per la fragilità del patrimonio artistico e architettonico della città. La vicinanza dell’incendio al teatro ha sollevato domande sulla sicurezza degli edifici storici in un contesto urbano così denso.