Ieri sera ad Anacapri si è verificato un incendio in via Trieste e Trento, nei pressi della piccola chiesa di Santa Sofia. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una stanza messa a disposizione dal parroco per aiutare una persona in difficoltà economiche. Una donna è stata coinvolta nel rogo, riportando ustioni che hanno reso necessario il ricovero presso l’ospedale Capilupi di Capri. Fortunatamente, la donna è cosciente e le sue condizioni non sono critiche: non è in pericolo di vita.

Le Cause dell’Incendio

Al momento, le autorità stanno indagando per chiarire le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, e stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per determinare se il rogo sia stato causato da un malfunzionamento tecnico o da un’azione accidentale.

Un Episodio di Solidarietà e Tragedia

La stanza in cui è scoppiato l’incendio era stata offerta dal parroco della chiesa di Santa Sofia, un gesto di solidarietà verso una persona in difficoltà economiche. L’incendio ha, purtroppo, trasformato un atto di bontà in un episodio di sofferenza, ma fortunatamente l’intervento rapido dei soccorsi ha evitato il peggio.