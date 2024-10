Dolore e sconforto hanno avvolto la comunità di Giugliano alla notizia della tragica scomparsa di Francesca Coletta, nota in città come “Franchina”. La donna, vittima di uno scippo lo scorso 29 giugno, ha lottato per la vita per oltre tre mesi dopo essere stata brutalmente ferita durante il tentativo di rapina.

L’Incidente

Il terribile episodio si è verificato in vico Cacciapuoti a Giugliano. Mentre Franchina camminava per strada, è stata presa di mira da due malviventi che, nel tentativo di sottrarle la borsa, l’hanno fatta cadere violentemente al suolo. La caduta le ha causato gravi lesioni, in particolare un politrauma cerebrale. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata ricoverata in condizioni critiche.

La Lotta per la Vita

Nonostante i tentativi dei medici, le condizioni di Francesca non sono mai migliorate in modo significativo. Dopo mesi di cure e speranze, il suo corpo non ha retto alla gravità delle lesioni riportate. Mercoledì scorso è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: Francesca Coletta è deceduta.

La Caccia ai Responsabili

Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Giugliano hanno portato, lo scorso agosto, all’arresto di uno degli autori dello scippo. Il complice, però, è ancora a piede libero, e le forze dell’ordine continuano a cercarlo attivamente. La famiglia e la comunità aspettano giustizia per questo crudele atto di violenza che ha portato via una persona amata.

Il Dolore della Famiglia

Il dolore della perdita è stato espresso pubblicamente dalla famiglia di Francesca. La nipote, attraverso un post su Facebook, ha condiviso una foto della zia, accompagnata da un messaggio struggente: “Alla mia amata zia, come una mamma, Francesca Coletta, ci hai distrutti”. Il ricordo di Franchina resta vivo nel cuore di chi la conosceva e amava, mentre la città di Giugliano si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.