Il Governo italiano ha stanziato un importante contributo economico destinato alle famiglie che risiedono nelle aree a rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come i comuni di Pozzuoli, Bacoli, e alcune zone di Napoli. Queste aree sono state identificate come potenzialmente pericolose a causa della possibile eruzione del vulcano, una minaccia che da tempo preoccupa la popolazione locale.

Un Bonus per le Famiglie in Difficoltà

Nel Decreto Legge Campi Flegrei, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2024, è stato introdotto un bonus per l’autonoma sistemazione dedicato alle famiglie che potrebbero essere interessate da sgomberi legati all’inagibilità delle loro abitazioni in caso di emergenza. Il provvedimento è ancora in fase di bozza, ma si prevede che sarà approvato a breve.

Chi Può Ricevere il Bonus?

Il contributo è rivolto ai nuclei familiari che vivono in abitazioni soggette a ordinanza di sgombero o che sono dichiarate inagibili a causa del rischio vulcanico. Possono accedere al bonus sia i proprietari che gli inquilini degli immobili coinvolti.

Quanto Ammonta il Bonus?

L’importo del bonus varia in base alla composizione del nucleo familiare:

400 euro per un nucleo monofamiliare.

500 euro per una famiglia composta da 2 persone.

700 euro per una famiglia composta da 3 persone.

800 euro per una famiglia di 4 persone.

900 euro per un nucleo familiare con 5 o più membri.

Inoltre, è previsto un incremento di 200 euro per ogni componente con età superiore ai 65 anni o con una disabilità riconosciuta superiore al 67%.

Come e Quando Verrà Erogato il Bonus

Il bonus sarà erogato dalla Regione Campania a partire dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile. Il contributo sarà attivo fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per il rientro nelle abitazioni, con un termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025.

Fondi e Stime del Governo

Per sostenere questa misura, il Governo ha messo a disposizione un fondo di circa 5,4 milioni di euro, suddivisi in 1,8 milioni per il 2024 e 3,6 milioni per il 2025, prelevati dal Fondo per le emergenze nazionale. Secondo le stime della Protezione Civile, circa 1000 famiglie potrebbero beneficiare di questo bonus.

Questo contributo rappresenta un sostegno fondamentale per le famiglie che vivono in zone a rischio dei Campi Flegrei, offrendo un aiuto economico concreto per affrontare eventuali sgomberi dovuti a problemi di sicurezza legati all’attività vulcanica. Il bonus, che può arrivare fino a 900 euro al mese, garantirà una sistemazione autonoma alle famiglie in difficoltà, fino a quando non sarà possibile rientrare nelle proprie abitazioni.