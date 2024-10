Una falegnameria industriale priva delle necessarie autorizzazioni e in violazione delle normative ambientali è stata scoperta dagli agenti del nucleo I.A.E.S. (Intervento Ambientale e Sicurezza) della polizia locale di Napoli, nel quartiere di Pianura.

Attività Illegali e Sanzioni

L’azienda si approvvigionava furtivamente di energia elettrica e acqua attraverso la manomissione delle linee di allaccio. Durante i controlli, gli agenti hanno rinvenuto decine di buste contenenti scarti di lavorazione e rifiuti misti, oltre a numerose taniche e fusti di solventi e vernici utilizzati durante il processo produttivo. Il titolare della falegnameria è stato denunciato, e l’intera area, il capannone e una camera di verniciatura sono stati posti sotto sequestro penale. Al trasgressore sono state contestate diverse sanzioni amministrative che ammontano a diverse migliaia di euro.

Situazione Abitativa Irregolare

Durante le ispezioni, gli agenti hanno scoperto un’area esterna alla falegnameria, di proprietà dello stesso titolare, in cui si trovavano ulteriori manufatti adibiti ad uso residenziale. All’interno di questi edifici risiedevano persone di nazionalità rumena, inclusi alcuni minori di età inferiore ai 18 anni. Attualmente, sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità edilizia dei manufatti e per pianificare misure socio-assistenziali a favore dei residenti.