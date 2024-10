Nella tarda serata un incendio ha interessato una falegnameria situata in via Regalone. I residenti della zona, allarmati dalla vista del fumo che fuoriusciva dall’edificio, hanno prontamente allertato i soccorsi. Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta è intervenuta immediatamente sul posto, seguita poco dopo dalla squadra del distaccamento di Marcianise e da un’autobotte inviata dalla sede centrale del Comando.

Dinamica dell’Incendio e Intervento

L’incendio ha coinvolto principalmente i materiali di scarto in legno depositati all’esterno del capannone della falegnameria. Grazie al rapido intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono contenute, evitando che si propagassero all’intera struttura, il che avrebbe potuto causare danni ben più estesi.

Prevenzione dei Danni e Monitoraggio

Il lavoro dei soccorritori è stato determinante per salvaguardare la falegnameria e le strutture circostanti. Gli operatori hanno continuato a monitorare la zona anche dopo aver domato le fiamme, per assicurarsi che l’incendio fosse completamente estinto e che non vi fossero rischi di riaccensione.