Un violento incendio è divampato la notte scorsa all’interno di un’azienda per la produzione di pellet, situata in via Santa Croce, nel comune di Sperone, in provincia di Avellino. Le fiamme, probabilmente originate da un corto circuito che ha coinvolto un mezzo meccanico, si sono rapidamente propagate alle cataste di legno stoccate all’interno del capannone.

L’Intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, con il supporto di una squadra inviata da Napoli. I pompieri hanno lavorato senza sosta per tutta la notte al fine di domare le fiamme e circoscrivere il rogo, evitando che potesse estendersi ulteriormente e causare danni maggiori.

Danni ma Nessun Ferito

Nonostante l’imponente incendio, fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Al momento dello scoppio del rogo, avvenuto poco dopo la mezzanotte, all’interno dell’azienda non erano presenti dipendenti. I danni all’azienda, tuttavia, sono rilevanti, soprattutto per la grande quantità di legname andata distrutta.

Indagini in Corso

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause esatte dell’incendio, anche se le prime ipotesi puntano verso un guasto elettrico come possibile origine del rogo. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni per accertare eventuali responsabilità e comprendere meglio la dinamica dell’incidente.