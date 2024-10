Una tragica notizia giunge da Adelfia, un comune della provincia di Bari, dove una donna di 67 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone mentre svolgeva alcune faccende domestiche. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata, lasciando la comunità scioccata per la drammaticità della situazione.

I Dettagli dell’Incidente

La donna, che si trovava in casa con il marito di 73 anni, è caduta dal balcone per motivi ancora da chiarire. Gli investigatori non escludono che la causa della caduta possa essere legata a un malore, come un infarto. I primi soccorsi sono stati prestati dal personale del 118, che ha subito trasportato la donna in ambulanza verso l’ospedale Di Venere di Bari. Purtroppo, durante il tragitto, la donna è deceduta a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto.

Indagini in Corso

A indagare sull’accaduto è la polizia, chiamata dai medici dell’ospedale per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Gli agenti della Scientifica hanno eseguito i rilievi necessari per raccogliere prove e informazioni utili. Un’eventuale autopsia potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle cause della caduta e sullo stato di salute della vittima al momento dell’incidente.