Nel quartiere Campo di Marte di Firenze, una rapida operazione delle forze dell’ordine ha portato a due arresti in flagranza e a una denuncia a piede libero a seguito di una spaccata avvenuta in via dei Mille. L’episodio ha coinvolto un gruppo di malviventi che, in piena notte, hanno tentato un furto con scasso ai danni di un’attività commerciale locale.

Tra i due arrestati spicca la figura di un 28enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine per una fuga particolarmente audace avvenuta poco meno di un mese prima nella provincia di Caserta. L’uomo, detenuto presso il carcere di Carinola, era riuscito a evadere il 6 settembre durante una visita medica all’ospedale di Sessa Aurunca. Approfittando di un momento di distrazione della scorta, il detenuto aveva messo in atto un piano di fuga improvvisato, facendo perdere le sue tracce.

Durante l’evasione, il 28enne aveva minacciato con un’arma improvvisata un agricoltore di 60 anni, costringendolo a fornirgli un passaggio in auto fino a Napoli. Arrivato in città, l’uomo era riuscito a far perdere le sue tracce, sfuggendo così alla cattura per diverse settimane. Le forze dell’ordine avevano immediatamente lanciato un’operazione di ricerca su scala nazionale, ma l’evaso era riuscito a rimanere nascosto fino al recente arresto a Firenze.

Il Colpo di Via dei Mille e l’Intervento delle Forze dell’Ordine

Nella notte dell’arresto, le forze dell’ordine sono intervenute prontamente dopo essere allertate da residenti e testimoni che avevano notato movimenti sospetti e rumori provenienti dalla zona di via dei Mille. Al loro arrivo, gli agenti hanno colto i malviventi sul fatto, mentre stavano tentando di forzare l’ingresso di un negozio. Uno dei complici è stato denunciato a piede libero, mentre il 28enne e un altro uomo sono stati bloccati e arrestati in flagranza di reato.

L’arresto del 28enne segna la fine di un periodo di fuga e latitanza che ha visto l’uomo muoversi tra diverse regioni italiane, dopo l’evasione dalla provincia di Caserta. La sua cattura rappresenta un successo per le forze dell’ordine, che erano sulle sue tracce da settimane.

Conseguenze e Procedimenti Legali

Il 28enne rumeno sarà ora trasferito nuovamente in carcere, dove dovrà rispondere non solo del tentato furto con spaccata a Firenze, ma anche dell’evasione avvenuta a inizio settembre. Oltre alle accuse di furto aggravato, l’uomo potrebbe dover affrontare ulteriori sanzioni per la minaccia e il sequestro del contadino casertano, da cui si era fatto accompagnare a Napoli durante la sua fuga.