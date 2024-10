In un contesto economico complesso come quello attuale, in cui l’inflazione e il costo della vita continuano a crescere, ogni forma di sostegno economico può fare la differenza per le famiglie italiane. Anche chi ha uno stipendio dignitoso si trova ad affrontare sacrifici e rinunce, soprattutto in presenza di spese familiari elevate.

Per questo motivo, il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di ampliare le agevolazioni a sostegno dei cittadini più bisognosi, introducendo nuovi bonus e detrazioni. Tra le novità più recenti vi è il bonus da 100 euro, una misura destinata a specifiche categorie di lavoratori che sarà erogata in sede di dichiarazione dei redditi nel 2025. Vediamo nel dettaglio chi può beneficiarne e come fare domanda.

Bonus da 100 euro: le categorie coinvolte

A partire dal 2025, baby sitter, colf e badanti, insieme a tutti i lavoratori domestici, potranno beneficiare del bonus di 100 euro. Questa misura rappresenta un importante riconoscimento per una categoria di lavoratori spesso sottovalutata, ma che svolge un ruolo cruciale all’interno delle famiglie italiane, specialmente in periodi di difficoltà economiche.

Requisiti per accedere al bonus

Non tutti i lavoratori domestici possono accedere al bonus. Per poterne beneficiare, devono essere rispettati alcuni requisiti specifici:

Reddito complessivo: il lavoratore deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro annui.

Imposta lorda: l’imposta lorda 2024, determinata sui redditi da lavoro dipendente, deve essere superiore rispetto a quella delle detrazioni spettanti.

Famiglia a carico: il lavoratore deve avere almeno un figlio a carico. Anche le famiglie monogenitoriali, cioè con un solo genitore, potranno accedere al bonus.

Come richiedere il bonus

Un aspetto fondamentale per i lavoratori domestici, come baby sitter, colf e badanti, è che non dispongono di un sostituto d’imposta, come accade per la maggior parte dei lavoratori dipendenti. Per questo motivo, il bonus da 100 euro non sarà automaticamente applicato, ma dovrà essere richiesto direttamente all’Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.

Bonus Natale e altre agevolazioni

Il bonus da 100 euro si inserisce all’interno di un pacchetto di misure più ampio che il governo sta mettendo a punto con la Legge di Bilancio 2025. Tra le altre agevolazioni già annunciate, troviamo l’adeguamento delle pensioni all’inflazione, che potrebbe avvenire anticipatamente a dicembre, rispetto al consueto periodo di gennaio, a beneficio dei pensionati italiani.

Inoltre, si prevede un bonus di Natale 2024 destinato a determinate categorie di lavoratori, una misura che mira a offrire un ulteriore sostegno economico in un momento dell’anno tradizionalmente caratterizzato da maggiori spese.