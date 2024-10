Giovanni Casano, 48 anni, originario di Lampedusa, è purtroppo deceduto all’ospedale Civico di Palermo dopo essere rimasto gravemente ferito in un tragico incidente avvenuto il 4 agosto. Casano si trovava a bordo di una piccola barca da diporto nella zona di Cala Francese quando il motore del mezzo esplose, causando un incendio. Casano e altri due occupanti della barca si erano gettati in acqua per sfuggire alle fiamme, ma mentre venivano soccorsi da un gommone vicino, Casano fu colpito dall’esplosione, riportando ustioni gravi su diverse parti del corpo.

Nonostante gli sforzi dei medici e il trasporto d’urgenza con elisoccorso a Palermo, Casano è rimasto in condizioni critiche fino al decesso. La notizia ha gettato nel dolore la famiglia, che ha condiviso il loro lutto sui social. La nipote Laura Casano ha scritto un commovente messaggio in ricordo dello zio: «Hai lottato fino alla fine per sopravvivere. Ci hai lasciato un vuoto immenso, a distanza di una settimana dal nonno. Ciao anima bella, possa tu trovare adesso la tua pace, ciao zio».